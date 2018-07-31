Здание Янтарной мануфактуры передадут Музею янтаря

Об этом стало известно после совещания министра культуры РФ Владимира Мединского и губернатора Калининградской области Антона Алиханова , которое прошло в понедельник, 30 июля.

Владимир Мединский поддержал план реконструкции и технического переоснащения янтарной мануфактуры. В дальнейшем в здании планируется разместить филиал Музея янтаря, который станет частью туристического маршрута «Музейный квартал».

"Работы будут завершены до 2021 года", — цитирует пресс-служба Минкультуры РФ Антона Алиханова.

Ранее «Клопс» уже публиковал проект «Музейного квартала». Подобные проекты есть в Вене и Берлине. Расположен он будет на 600 га в центре города и объединит ведущие музейные учреждения, а также туристические достопримечательности исторической части города.