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Здание Янтарной мануфактуры передадут Музею янтаря
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Здание Янтарной мануфактуры передадут Музею янтаря 

Клопс.Ru 21 минуту назад
Фото: Вести Калининград
Об этом стало известно после совещания министра культуры РФ Владимира Мединского и губернатора Калининградской области Антона Алиханова, которое прошло в понедельник, 30 июля.
Владимир Мединский поддержал план реконструкции и технического переоснащения янтарной мануфактуры. В дальнейшем в здании планируется разместить филиал Музея янтаря, который станет частью туристического маршрута «Музейный квартал».
"Работы будут завершены до 2021 года", — цитирует пресс-служба Минкультуры РФ Антона Алиханова.
Ранее «Клопс» уже публиковал проект «Музейного квартала». Подобные проекты есть в Вене и Берлине. Расположен он будет на 600 га в центре города и объединит ведущие музейные учреждения, а также туристические достопримечательности исторической части города.
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