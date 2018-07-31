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Фестиваль «Сладкая ягодка» прошел в Выксе
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Фестиваль «Сладкая ягодка» прошел в Выксе 

Нижегородская правда 32 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из архива творческо-досугового объединенияФестиваль «Сладкая ягодка» прошел в ВыксеВ Нижней Верее 28 июля прошёл двойной праздник: День села и фестиваль «Сладка ягода». Как сообщает «Выксунский рабочий». Гости съехались из Домов творчества Тамболеса и Грязной. (Ожидали приезда коллег из Верхней Вереи, но их подвела техника). В рамках фестиваля значилось три конкурса: «Визитная карточка» команд и отдельных участников; «Самое вкусное блюдо из ягод — пироги, варенье, напиток», «Ягодный костюм». Всем на празднике было весело: водили хороводы, пели и плясали вместе с артистами, играли в народные игры, участвовали в большой детской программе вместе со сказочными героями, дегустировали самые разные вкусности у наших хозяюшек и приехавших к нам гостей; смотрели дефиле в ягодных костюмах, которых «приготовили» множество. Гости из Тамболеса сразили всех оригинальностью и выиграли конкурс. Замечательный праздник у нас получился! Ни жара, ни вдруг налетевшие ветер и гроза не помешали его проведению. Спасибо всем участникам, командам и клубам, большим и маленьким артистам, нашим спонсорам: Алексею Модину, предпринимателям Галине Курицыной и Юлии Горячевой, коллективу Творческо-досугового объединения и администрации западного территориального управления за помощь в организации нашего фестиваля.
Автор: Елена Овчинникова. Фото из архива ТДО.
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