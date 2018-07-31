Ещё
В Кострому приедет цирк шапито с яркой развлекательной программой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Кострому приедет цирк шапито с яркой развлекательной программой 

k1news.ru 28 минут назад
Фото: k1news.ru
11 августа в Кострому впервые приедет цирк шапито «5 звезд» с уникальной программой « Королевство тигрицы Сандры». Горожан ждет череда ярких и захватывающих выступлений, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Большие гастроли цирка продлятся до 26 августа. Артисты обещают, что костромичей ждет буря эмоций, множество сюрпризов и впечатлений.
Во время представлений выступят воздушные гимнасты и акробаты, жонглеры, шоу-балет. От трюков на грани жизни и смерти у зрителей захватит дух. Вы своими глазами увидите, как автомобиль переедет Железного Алекса.
Конечно же, цирк сложно представить без клоунов и дрессированных животных, которые порадуют своими номерами.
Представления состоятся 11 августа в 12:00, 12, 18 и 25 августа в 12:00 и 17:00, 16 и 23 августа в 19:00, 19 августа в 17:00, 26 августа в 15:00. Стоимость билетов от 500 рублей.
k1news.ru: последние новости
В День города в Костроме пройдет фестиваль флористики «Богохранимая»: этому бренду Костромы посвятят выставочный проект Костромская черная соль попала в «Красную книгу» для продуктов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Непредсказуемые кошмары прямого эфира1
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Самые страшные фильмы2
Боярский возвращается в новые «Гардемарины»
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Видео
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
07:42
Как на съемках запугивают актеров
Кино
04:40
Непредсказуемые кошмары прямого эфира
ТВ
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съемочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение