В Кострому приедет цирк шапито с яркой развлекательной программой

11 августа в Кострому впервые приедет цирк шапито «5 звезд» с уникальной программой « Королевство тигрицы Сандры». Горожан ждет череда ярких и захватывающих выступлений, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Большие гастроли цирка продлятся до 26 августа. Артисты обещают, что костромичей ждет буря эмоций, множество сюрпризов и впечатлений.

Во время представлений выступят воздушные гимнасты и акробаты, жонглеры, шоу-балет. От трюков на грани жизни и смерти у зрителей захватит дух. Вы своими глазами увидите, как автомобиль переедет Железного Алекса.

Конечно же, цирк сложно представить без клоунов и дрессированных животных, которые порадуют своими номерами.

Представления состоятся 11 августа в 12:00, 12, 18 и 25 августа в 12:00 и 17:00, 16 и 23 августа в 19:00, 19 августа в 17:00, 26 августа в 15:00. Стоимость билетов от 500 рублей.