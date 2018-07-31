Сотрудники «Саратоворгсинтез» пожаловались на нехватку детских и спортивных площадок

Большинство вопросов, которые озвучили жители Саратова в ходе встречи, можно решить через перераспределение средств в сторону региональных бюджетов, считает общественник, журналист Евгений Примаков . Чтобы сохранить производство и рабочие места, необходимо находить инвесторов, рынки сбыта для нормального функционирования предприятий, в том числе находящихся на территории Саратова. Все это делается вручную, но в итоге приносит доходы в бюджет, средства на ремонт дорог, благоустройство, социальную сферу. Об этом общественник, журналист Евгений Примаков сказал на встрече с коллективом завода «Саратоворгсинтез» в Заводском районе.

Участники встречи пожаловались на нехватку в отдельных дворах и поселках района благоустройства, детских и спортивных площадок. При этом присутствующие положительно отозвались о программе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина , по которой за последние два года в Саратове и районах области установлено 570 детских и спортивных площадок.

Помимо этого речь зашла об отсутствии нормальной дороги к новым домам по 5-му Крекингскому проезду и на Тульском проезде.

«Это классический пример того, что необходимо перераспределять средства в сторону региональных бюджетов», — подчеркнул Примаков, говоря о нехватке средств на ремонт муниципальных дорог.

Другие вопросы касались работы общественного транспорта, трудоустройства молодежи, коммунальных проблем, программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.