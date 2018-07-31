Названы победители IPPAwards в различных номинациях

В новостном блоке iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), конкурса, который проходит ежегодно, были опубликованы фотографии, признанные лучшими в 2018-ом. Жюри организации принимали снимки, сделанные пользователи iPhone и iPad, а также iPod touch. Условия приема фотографий были достаточно строгими. Работы не должны были быть обработаны в любой программе и где-либо обнародованы до отбора, включая социальные сети. IOS можно было использовать. Соответственно на сайте даны и другие требования касательно размера изображений и т.д.

Для номинаций были выбраны самые разные категории, затрагивающие практически все сферы жизни человека, а также природу. К примеру, участники конкурса могли предпочесть такие темы, как «Дети», «Образ жизни», «Абстракция», «Путешествия», «Закат», «Деревья», Натюрморт». Всего 18 категорий. В число судейских критерий вошли: художественность, оригинальность, стиль и др. При этом все фотографы соревновались за первое, второе, третье места и Гран-при.

Гран-при выиграл Яшим Салам из Бангладеш — фотограф-документалист, который снял толпу беженцев в лагере. Остальные три места заняли: Александр Вебер, антрополог из Швейцарии, Хуаленг Жао, документалист из Китая, и путешественник Зарни Мио из Мьянмы.

Мы предлагаем ознакомиться с призовыми работами и другими снимками, признанными лучшими в рамках IPPAWARDS. Удивительно осознавать, что это фотографии, сделанные с iPhone.

Кстати, второе место в категории «Природа» занял россиянин Антон Круглов с работой «Роза Хутор», сделанной в Сочи (см. главное фото).

Яшим Салам, лагерь беженцев / © IPPAWARDS

Хуаленг Жао, «Глаз к глазу» / © IPPAWARDS

Зарни Мио, Мальчик, потерявший ногу, смотрит, как его друзья играют в футбол / © IPPAWARDS

Сукру Мехмет Омур, «Утренний туман», 1-е место в категории «Природа» / © IPPAWARDS

Робин Робиртис, пес Джанко, выросший в китайском буддистском монастыре, 1-е место в категории «Животные» / © IPPAWARDS

Александр Вебер, сделал снимок «Baiana in yellow and blue», 1 место / © IPPAWARDS

Гленн Хоманн, обрезки картона на промышленном заводе, 1-е место в категории «Абстракция» / © IPPAWARDS