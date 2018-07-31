Самого известного отечественного барда вспомнили в библиотеке на Башиловской 

Управа района Савеловский города Москвы: последние новости

В центре культуры и творчества «Нега», который расположен на Дмитровском шоссе, с 6 по 10 августа будет проходить интенсивный курс по технике папье-маше. По словам художественного руководителя центра Андрея Никульшина, основной темой занятий станут сказоч