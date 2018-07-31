Самого известного отечественного барда вспомнили в библиотеке на Башиловской 

В годовщину смерти Владимира Высоцкого поклонники его творчества провели встречу в библиотеке №34 на Башиловской улице. Мероприятие прошло в рамках очередного заседания литературного клуба. Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
— Прозвучали произведения великого отечественного барда, а также стихи, посвященные ему. Также в рамках мероприятия состоялась встреча с поэтом Сергеем Аршиновым, получившим в этом году премию Владимира Высоцкого, — уточнила Измайлова.
Напомним, адрес библиотеки №34: улица Башиловская, дом 3. (мю)