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В музее-заповеднике Кузбасса построят копию острога и сибирской деревни
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В музее-заповеднике Кузбасса построят копию острога и сибирской деревни 

ТАСС 15 минут назад
КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник «Томская писаница» в Кемеровской области построит архитектурно— этнографический комплекс «Русские Притомья», который будет состоять, в том числе из копии Верхотомского острога и сибирской деревни конца IXX века. Об этом во вторник сообщила замначальника облдепартамента культуры и национальной политики Ирина Власова.
"На территории музея-заповедника «Томска писаница» в три этапа будет строительство [архитектурно-этнографического комплекса]. Первый этап — это строительство въездной группы, она представляет собой крепостную стену сибирского города, где будет находиться современная гостиница, кафе и конференц-зал. Второй этап — копия Верхотомского острога, который был построен в 1665 году недалеко от Кемерова (строился для отражения набегов калмыков и киргизов, — прим. ТАСС). И третья часть — это русское сибирское село: проект предполагает воссоздание архитектурного и культурного облика сибирской деревни конца IXX века", — сказала она.
Комплекс планируется создать до 2022 года. Как рассказал ТАСС директор «Томской писаницы» Алексей Стоянов, земельный участок, на котором планируется разместить объекты, принадлежит музею. Строительство оценивается в 210 млн рублей, музей помимо своих средств рассчитывает привлечь деньги областного, федерального бюджетов и спонсоров. «Строить его [комплекс] мы будем в любом случае, но надеемся на поддержку», — сказал он.
По словам Стоянова, для формирования сибирской деревни планируется, в том числе привести старинные дома, сохранившиеся в муниципалитетах региона. «Мы хотим использовать настоящие артефакты, дома с историей, даже если там несколько бревен осталось — сделать реконструкцию Мы все эти дома по районам, по поселкам знаем», — добавил он, уточнив, что речь идет в том числе и об их выкупе. В сибирской деревне будут выставочные дома представителей разных сословий — переселенца, зажиточного крестьянина, купца и т. д.
"Томская писаница" — первый в Сибири музеефицированный памятник наскального искусства (около 280 рисунков, самые ранние из которых относятся к концу неолита 3-4 тыс. лет до н.э.). Заповедник представляет собой многопрофильный культурный комплекс, это излюбленное место отдыха жителей и гостей области.
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