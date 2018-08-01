В Петербурге уничтожили граффити с Константином Кинчевым 

Об этом рассказал в социальной сети директор магазина Castle Rock Леонид Фридман.
Портрет лидера рок-группы «Алиса» был нарисован во дворе на Лиговском проспекте, рядом с магазином. Неизвестные уничтожили граффити, пока Фридман был в отъезде. Также хулиганы разгромили уголок памяти солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.
«Кому это мешало?! — задается вопросом Фридман. — Во дворе нет ни одного подъезда, во всем доме единицы постоянных жильцов. Второй двор мимо помойки, прохожие с Лиговского и Невского, не идя целенаправленно к нам, никогда в жизни этого не увидят! Чьи эстетические вкусы оскорбляло? Давно живу, а не понимаю. Больно».
Напомним, ранее в Петербурге закрасили еще несколько граффити. Среди них — изображения музыканта Виктора Цоя и главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.