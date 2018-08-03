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На теплоходе в Ленобласти, где отравились люди, нашли испорченные продукты
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На теплоходе в Ленобласти, где отравились люди, нашли испорченные продукты 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Испорченные продукты и засилье насекомых обнаружены на пищеблоке теплохода «Лунная соната», где во время круиза отравились 55 человек, сообщает в пятницу управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что Северо-Западным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, по факту отравления в среду пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната». Это судно с 270 пассажирами и 120 членами экипажа выполняло речной круиз по маршруту «Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Старая Ладога — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург». По данным СК РФ, о симптомах пищевого отравления сообщили не менее 100 человек, в том числе 11 несовершеннолетних и трое членов экипажа. Северо-Западное следственное управление на транспорте сообщало, что потерпевшими по делу признаны 55 человек.
"В ходе санитарно–эпидемиологического расследования выявлены грубейшие нарушения требований санитарного законодательства. При обследовании пищеблока… на борту теплохода обнаружена пищевая продукция без маркировки, но с признаками явной порчи, нарушены температурные условия хранения пищи. Во всех цехах, кладовых и холодильном оборудовании обнаружены насекомые. Нарушены требования по обработке кухонной и столовой посуды, часть чистой посуды и вовсе хранилась на полу", — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Ведомство уточняет, что по состоянию на утро пятницы, в медицинские учреждения города не поступало новых обращений от пассажиров теплохода «Лунная соната». Роспотребнадор организовал «горячую линию» по вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда.
"На основании выявленных многочисленных нарушений требований санитарного законодательства управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу готовятся материалы для передачи в суд о ликвидации юридического лица (ответственного за организацию питания на теплоходе — ред.)", — информирует ведомство.
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