Движение на МКАД и Варшавском шоссе затруднено из-за ДТП на 21 км Симферопольского шоссе

Движение транспорта на МКАД и по Варшавскому шоссе в сторону области затруднено из-за аварии на 21 км Симферопольского шоссе, сообщается в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.

«ДТП на 21 км Симферопольского шоссе. Значительно затруднено движение по Варшавскому шоссе в сторону области, по внешней стороне МКАД и по внутренней стороне — от Котельников», — говорится в сообщении.

В ЦОДД автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда и, по возможности, перенести время поездок.