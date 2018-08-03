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Движение на МКАД и Варшавском шоссе затруднено из-за ДТП на 21 км Симферопольского шоссе
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Движение на МКАД и Варшавском шоссе затруднено из-за ДТП на 21 км Симферопольского шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: На Варшавке. Нагорный
Движение транспорта на МКАД и по Варшавскому шоссе в сторону области затруднено из-за аварии на 21 км Симферопольского шоссе, сообщается в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.
«ДТП на 21 км Симферопольского шоссе. Значительно затруднено движение по Варшавскому шоссе в сторону области, по внешней стороне МКАД и по внутренней стороне — от Котельников», — говорится в сообщении.
В ЦОДД автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда и, по возможности, перенести время поездок.
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