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Пострадавшая от мужа-садиста жительница Серпухова учится рисовать рукой-роботом
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Пострадавшая от мужа-садиста жительница Серпухова учится рисовать рукой-роботом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой муж-садист отрубил две руки на почве ревности, проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге. Ранее девушке сделали еще одну операцию на пришитой левой кисти. Также с помощью врачей она учится управлять протезом правой руки, которую не удалось спасти, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
После реабилитации Маргарита Грачева вернется домой в Серпухов, а затем поедет в специализированный реабилитационный лагерь в Сочи. Очередная операция на левой руке предстоит девушке в сентябре. Напомним, что расследование дела об издевательствах мужа Маргариты Дмитрия Грачева продолжается.
Ранее сообщалось, что житель Саратова жестоко расправился над своей подругой после матерного оскорбления в его адрес — мужчина нанес жертве несколько ударов ножом по голове и туловищу, пишут «Дни.ру».
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