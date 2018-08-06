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На площади Ле Зуана прошел уличный лекторий, посвященный району Ясенево
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На площади Ле Зуана прошел уличный лекторий, посвященный району Ясенево 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Мероприятие под названием «Местная история» провела историк, москвовед, старший научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Мария Калиш.
На площадке перед культурным центром «Вдохновение» собралось множество людей. Посадочных мест для всех не хватило, и часть слушателей сидела на ступеньках. А вокруг них расположились владельцы самокатов и велосипедом вместе со своим транспортом, а также местные жители с собаками, мамочки с колясками и родители с детьми постарше.
Лектор подробно остановилась на реализации идеи города-сада на Юго-Западе столицы и показала первые планы планировки района. Она рассказала о работе выдающихся советских специалистов — народных архитекторов СССР Якове Белопольском и Александре Рочегове, принимавших большое участие в создании жилого комплекса в Ясенево.
Большое внимание было уделено истории района прошлых веков. Мария Калиш подробно остановилась на судьбах усадьб Узское и Ясенево, рассказала о древних храмах, а также о строительстве современных церквей и приходов.
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