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Запись в шахматную секцию открыли в поселении Воскресенское
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Запись в шахматную секцию открыли в поселении Воскресенское 

Префектура ТиНАО города Москвы 19 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Юных интеллектуалов поселения Воскресенское пригласили на занятия в секцию по шахматам. Запись завершится 31 августа.
— На занятиях молодые люди смогут потренировать свои интеллектуальные способности и освоить несколько стратегий игры. Сами встречи стартуют с началом учебного года, — сообщил детали Вадим Крылов, заместитель начальника отдела спорта Дома культуры «Воскресенское».
Он отметил, что с группой будет заниматься профессиональный педагог дополнительного образования Виктор Яковлев.
Все подробности о записи в секцию и организации самих уроков можно узнать у сотрудников учреждения.
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