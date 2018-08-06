Запись в шахматную секцию открыли в поселении Воскресенское 

Фото: архив
Юных интеллектуалов поселения Воскресенское пригласили на занятия в секцию по шахматам. Запись завершится 31 августа.
— На занятиях молодые люди смогут потренировать свои интеллектуальные способности и освоить несколько стратегий игры. Сами встречи стартуют с началом учебного года, — сообщил детали Вадим Крылов, заместитель начальника отдела спорта Дома культуры «Воскресенское».
Он отметил, что с группой будет заниматься профессиональный педагог дополнительного образования Виктор Яковлев.
Все подробности о записи в секцию и организации самих уроков можно узнать у сотрудников учреждения.