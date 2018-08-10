Более половины воронежцев довольны экологией в городе

Воронеж занял 50 место в рейтинге российский городов по уровню экологического благополучия.

В рейтинге российский городов по уровню экологического благополучия Воронеж занял 50 место из 150, сообщают аналитики портала недвижимости.

Более половины воронежцев довольны экологией в городе. В опросе приняли участие более 60 тыс. россиян, им предлагали оценить по 10-балльной шкале, насколько они довольны количеством зелени и чистотой воздуха в своем городе. Воронеж получил в среднем почти 7 баллов. Первые три места в рейтинге заняли города Краснодарского края: Анапа, Геленджик и Сочи, а в конце списка разместились Волоколамск, Норильск и Клин.