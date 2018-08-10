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Более половины воронежцев довольны экологией в городе
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Более половины воронежцев довольны экологией в городе 

Вести Воронеж 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Воронеж занял 50 место в рейтинге российский городов по уровню экологического благополучия.
В рейтинге российский городов по уровню экологического благополучия Воронеж занял 50 место из 150, сообщают аналитики портала недвижимости.
Более половины воронежцев довольны экологией в городе. В опросе приняли участие более 60 тыс. россиян, им предлагали оценить по 10-балльной шкале, насколько они довольны количеством зелени и чистотой воздуха в своем городе. Воронеж получил в среднем почти 7 баллов. Первые три места в рейтинге заняли города Краснодарского края: Анапа, Геленджик и Сочи, а в конце списка разместились Волоколамск, Норильск и Клин.
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