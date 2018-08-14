ФСИН разрешила правозащитнице Световой посетить колонию, где сидит Сенцов

"СПЧ попросил ФСИН разрешить Зое Световой посетить ИК-8 УФСИН по ЯНАО в городе Лабытнанги. Разрешение ФСИН получено только что", — написал Федотов во вторник в своем микроблоге в Twitter.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам по делу об организации терактов в Крыму. В середине мая этого года Сенцов объявил голодовку, которую продолжает до сегодняшнего дня. За ним наблюдают тюремные врачи и специалисты гражданской больницы.