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Сенцов отказался от предложения о переводе в городскую больницу
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Сенцов отказался от предложения о переводе в городскую больницу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Осужденный за терроризм Олег Сенцов отказался от предложения о переводе в городскую больницу, которое поступило от посетивших его членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщает в пятницу пресс-служба УФСИН.
В пятницу члены региональной ОНК посетили ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым, содержащимся в медсанчасти.
"Правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает", — сообщает пресс-служба УФСИН.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.
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