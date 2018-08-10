Сенцов отказался от предложения о переводе в городскую больницу

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . Осужденный за терроризм Олег Сенцов отказался от предложения о переводе в городскую больницу, которое поступило от посетивших его членов общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщает в пятницу пресс-служба УФСИН

В пятницу члены региональной ОНК посетили ИК-8 УФСИН России по ЯНАО, где встретились с осужденными, в том числе с Сенцовым, содержащимся в медсанчасти.

"Правозащитники спросили его о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Олег Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает", — сообщает пресс-служба УФСИН.