Незарастающая рана. Что скрывает затонувшая подводная лодка «Курск»?

Трагедия унесла жизни 118 моряков. Страшная авария в Баренцевом море, всколыхнувшая весь мир, произошла в 2000-м году, но помнят о ней и сейчас. Не зарастающей раной остаётся она и для родственников: матерей, отцов, жён, детей, потерявших самых близких и дорогих для них людей.

Вспомним всех поимённо

Одна из тех, кто постоянно привлекает внимание к событиям 18-летней давности — София Дудко, мать старшего помощника командира капитана 2-го ранга Сергея Дудко . В её небольшой петербургской квартире, куда семья переехала из Белоруссии, все эти годы главное место отведено фотографиям сына. Тогда ему исполнился всего 31 год.

Раньше в доме был даже небольшой мемориал, но затем большинство личных вещей офицера она передала в школу № 134 Красногвардейского района, которая носит имя Сергея Дудко. Там создали музей «Из истории подводного флота России», а объединение «Адмиралтейские верфи» оборудовало каюту старпома. Она воссоздана полностью, какой была у Сергея на «Курске».

Сегодня мать подводника делает всё возможное и невозможное, чтобы с течением времени люди не забыли о героической субмарине. Так несколько лет назад она издала книгу «Вспомним всех поимённо», где рассказывается о всём экипаже. Какими они были в жизни, кого любили, во что верили. Издала, кстати, почти на свои деньги. Чтобы идея с книгой стала реальностью, Софии Петровне пришлось потратить большинство сбережений. Помогли и неравнодушные люди.

— Всё время вспоминала слова сына, который говорил, что не все измеряется деньгами, — тихо говорит женщина.

Сейчас она задумала другой проект. На своей странице в социальных сетях «отмечает» день рождения каждого члена экипажа. Причем не просто делает запись, а рассказывает, каким был, чем отличался по характеру и в профессии. Публикует фотографии. Указывает и… нынешний возраст моряков. 18 лет назад большинство из них в тот роковой рейс ушли совсем молодыми. Им уже никогда не суждено стать взрослыми, зрелыми мужчинами, но мать не хочет с этим смириться… Особый штрих — приметы, которые так или иначе оказались связаны с катастрофой. Сегодня, когда мы знаем, что произошло, они кажутся почти мистическими.

Вот какую запись София Петровна оставила на днях, 2-го августа 2018 года (сохранена орфография автора — ред.)

«Сегодня свой 37-й День рождения мог бы отмечать матрос турбинист АПРК «Курск» Налетов Илья Евгеньевич. Илья был призван на срочную службу с Вологодской области, прошел обучение в учебном отряде города Обнинск и был направлен на «Курск». За короткое время службы на «Курске» Илья неоднократно поощрялся командованием корабля. Из воспоминаний классного руководителя: выпускники на выпускном вечере задумали написать, кто кем мечтает стать через пять лет, вложить в конверт и запечатать. На конверте Ильи написано: «Это мое», а в конверте пусто. Что это? В суматохе выпускного никто этого не заметил, выяснилось позже. У Ильи весной 2000 года родился сын Женька, но он уже не увидел своего отца».

А вот запись 1-го августа 2018-го.

«Сегодня День рождения старшего мичмана техника турбиниста электромеханической боевой части АПРК «Курск» Козадерова Владимира Алексеевича, ему исполнился бы 51 год. Родился Владимир в городе Липецке, окончил школу №37. После срочной службы прошел обучение в учебном отряде и был назначен на «Курск». Служил в седьмом отсеке, значит прошел весь ад девятого отсека. Имя Владимира носит его школа. Уходя на три дня в море, Володя показал жене шрам на ноге и сказал:»По нему ты всегда меня опознаешь». Что думал Володя, уходя тогда в море? Нет, мы никогда не узнаем. Но будем хранить память о мужественном подводнике с «Курска».

О причинах чётко не сказано?

Регулярно бывают активисты и на военных базах, в разных местах России, связанных с «Курском», приезжают в города и села, где жили члены экипажа. К сожалению, до сих пор ряд вопросов остаются нерешенными, хотя по официальным сведениям память о героическом экипаже увековечена в 40 регионах страны, откуда и призывались моряки. Надо быть объективным: власть выполнила большинство своих обязательств. Так только в Северной столице, где обосновались 34 семьи, разбитых одной бедой, всем были предоставлены хорошие квартиры, страховки, компенсации, открыты банковские счета. Все дети моряков получили образование за счёт бюджета. Сын Сергея Дудко, например, закончил знаменитый Политехнический университет в Санкт-Петербурге.

А вот все обстоятельства катастрофы не раскрыты до сих пор. Официальная версия, изложенная в отчёте на 2000 страниц — взрыв учебной торпеды. Однако что послужило причиной, чётко не сказано. В 2001-м подлодку подняли на поверхность, в апреле 2002-го отправили на судоремонтный завод «Нерпа» для утилизации. Также немногие знают, что тела трёх человек так и не удалось обнаружить. Как уверяют официальные лица, все материалы дела будут открыты только к 2030-му году.

Трагедия «Курска» заставила более внимательно посмотреть и на многие проблемы подводного флота в целом. Отдавая дань памяти погибшим, там призывают не забывать о живых — тех подводниках, которые прямо сейчас несут боевое дежурство в глубинах Мирового океана. Как это ни горько, но ряд профессионалов утверждают: если бы такая трагедия, не дай Бог, случилась в 2017-м, «Курск» бы тоже не спасли. Проблема в том, как говорят эксперты, что на Северном и Балтийском флотах сложилась сложная ситуация с судами-спасателями: полноценных у нас нет и в ближайшие 7 лет не предвидится. Постройка серии современных судов такого класса топчется на месте — сроки их закладки до сих пор так и не определены.

Бизнес на горе?

Появилась и другая опасность. На горе бизнес стал делать деньги!

— На днях получил письмо от дочки моряка, погибшего на субмарине, — рассказал председатель клуба подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин . — Она собирается предъявить иск разработчикам компьютерной игры о драме, произошедшей на «Курске», справедливо считая это вторжением в личную жизнь. Не понимаю, как можно наживаться на страданиях людей.

С тревогой ждут моряки и премьеры нового фильма знаменитого режиссёра Люка Бессона о трагедии в Баренцевом море.

— Дело в том, что пару лет назад французы обратились в Минобороны с просьбой снимать ленту о затонувшем «Курске» на наших кораблях, — продолжает Игорь Курдин. — Рассказали они о своих планах и ветеранам флота. Сначала мы собирались их поддержать, но, прочитав сценарий, отказались. Концепция была для нас неприёмлемой. Также недавно мы летали в Нью-Йорк и выиграли суд у американцев, снявших фильм о гибели другой нашей АПЛ. События там искажены до неузнаваемости, хотя фамилии и имена членов экипажа — подлинные. Выиграв процесс, моряки получили приличную компенсацию.

Впрочем, все эти события лишь оттеняют главное. 12 августа в Петербурге, на Серафимовском кладбище, как и все эти 18 лет, соберутся родственники, близкие экипажа, чьи жизни оборвались так рано. Из команды «Курска» здесь похоронено больше всего — 32 человека. Отслужат траурную панихиду «по воинам, в море погибшим» и в Николо-Богоявленском Морском соборе, где установлена мемориальная доска с именами всех 118 подводников. Возложат цветы, отдадут воинские почести и на мемориалах, созданных в Севастополе, других городах России. Трагедия и героизм «Курска» не забудутся никогда.