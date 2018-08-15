Байкальский экологический водный форум пройдет в сентябре в Иркутске

Второй Байкальский международный экологический водный форум — главное экологическое событие года в России — состоится 20-21 сентября в Иркутске.

Форум зарекомендовал себя эффективной международной площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и общества по вопросам сохранения уникальной экосистемы озера Байкал, внедрения передовых решений по водоочистке и природоохранным технологиям и развития санаторно-курортного комплекса.

Стратегическая цель форума — это поиск и привлечение лучших научно-технических кадров, молодых ученых и студентов, с целью практического применения разработанных ими передовых инновационных технологий, которые наиболее востребованы на Байкальской природной территории и соответствуют концепции рационального природопользования ресурсов Байкала. Именно с этой целью, организаторами форума проводится Международный технологический конкурс «Байкал — источник жизни».

Международный технологический конкурс «Байкал — источник жизни» — это не только масштабное соревнование прорывных технологических решений в приоритетных отраслях развития БПТ, но и реальный шанс продемонстрировать свои разработки иностранным и российским экспертам.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

* Технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование);

* Проекты по сбору, переработке и утилизации отходов;

* Проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса Байкальского региона;

* Научные и специальные проекты по водным технологиям «Вода на службе человеку — вода работает, лечит, воспитывает».

Все направленные на конкурс проекты, проходят экспертный отбор в заочный и очный этапы. Победители технологического конкурса получают возможность бесплатно принять участие в тематической экспозиции форума, которая в этом году будет представлена на 2000 кв. метрах выставочного комплекса «СибЭкспоЦентр».

На профильной площадке экспозиции, участникам конкурса будет представлена уникальная возможность принять участие в специальной программе встреч с руководителями профильных министерств и органов власти, для реализации своих технологий на территории Байкала и выстроить эффективное взаимодействие с потенциальными инвесторами, закупщиками и экспертным сообществом.

Подробнее о конкурсе и условиях участия: https://goo.gl/ExHZT6

Приглашаем вас принять участие во Втором Байкальском международном экологическом водном форуме и конкурсной программе. Организатор форума — правительство Иркутской области при участии Сибирского отделения Российской академии наук

Подробная информация о форуме и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия: http://baikal-forum.com