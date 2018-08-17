Бесплатная вакцинация для животных пройдет в Вороновском

Фото: архив

Все желающие смогут привить своих домашних животных от бешенства в пунктах, которые организуют на территории поселения Вороновское 19 августа.

Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться в деревне Сахарово вблизи информационного стенда. Он будет работать с 11:30 до 13:00.

Кроме этого, пункт организуют на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Сахарово» и «Березки». Часы работы первого — с 13:00 до 14:00, второго — 14:00 до 14:30.

Узнать о точных датах, времени и населенных пунктах, в которых пройдет бесплатная вакцинация, можно будет на сайте мэра Москвы.