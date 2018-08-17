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Бесплатная вакцинация для животных пройдет в Вороновском
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Бесплатная вакцинация для животных пройдет в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 17 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Все желающие смогут привить своих домашних животных от бешенства в пунктах, которые организуют на территории поселения Вороновское 19 августа.
Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться в деревне Сахарово вблизи информационного стенда. Он будет работать с 11:30 до 13:00.
Кроме этого, пункт организуют на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Сахарово» и «Березки». Часы работы первого — с 13:00 до 14:00, второго — 14:00 до 14:30.
Узнать о точных датах, времени и населенных пунктах, в которых пройдет бесплатная вакцинация, можно будет на сайте мэра Москвы.
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