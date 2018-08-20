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Жители Вороновского примут участие в конкурсе Цветочный джем — 2018
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Жители Вороновского примут участие в конкурсе Цветочный джем — 2018 

Администрация поселения Вороновское 20 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальный сайт мэра Москвы
В любительском этапе Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем — 2018» примут участие жители поселения Вороновское, сообщили 17 августа.
— Это уникальная возможность собрать свою команду и реализовать собственный проект. Конкурс пробуждает фантазию и создает особую атмосферу в городе. Кроме этого, подобные состязания дают возможность преображать пространство вокруг, — отметили в организационном комитете конкурса.
Авторские оригинальные цветники создадут на нескольких площадках. Среди них: село Вороново и поселок ЛМС, дома №31 и №15, строение 15 и 1 соответственно.
Отметим, что конкурс стартует 9 сентября.
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