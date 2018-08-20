Жители Вороновского примут участие в конкурсе Цветочный джем — 2018

Фото: официальный сайт мэра Москвы

В любительском этапе Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем — 2018» примут участие жители поселения Вороновское, сообщили 17 августа.

— Это уникальная возможность собрать свою команду и реализовать собственный проект. Конкурс пробуждает фантазию и создает особую атмосферу в городе. Кроме этого, подобные состязания дают возможность преображать пространство вокруг, — отметили в организационном комитете конкурса.

Авторские оригинальные цветники создадут на нескольких площадках. Среди них: село Вороново и поселок ЛМС, дома №31 и №15, строение 15 и 1 соответственно.

Отметим, что конкурс стартует 9 сентября.