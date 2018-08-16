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Жителям расскажут о правильном питании
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Жителям расскажут о правильном питании 

Администрация поселения Вороновское 16 августа 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архивное
В субботу, 18 августа, гостей и жителей поселения Вороновское приглашают на медицинское образовательное мероприятие, организованное ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ».
В рамках встречи, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Олег Клочков проведёт лекцию, в рамках которой даст рекомендации по правильному питанию и изменению образа жизни и ответит на вопросы участников встречи.
Информационное мероприятие пройдёт 18 августа по адресу: п. ЛМС, мкр-н «Центральный», д. 16 стр.1., ДК «Дружба». Начало в 11.00
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