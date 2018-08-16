Самый душевный праздник

Столица в седьмой раз проводит фестиваль славянской культуры «Русское поле».

Заявочная кампания VII Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле» в 2018 году побила все рекорды прошлых лет: участники из 57 регионов России приедут 18 августа в Москву, в музей-заповедник «Коломенское». Душевный русский выходной соберет всех, кто любит славянскую культуру, дорожит традициями предков и сохраняет историю нашей страны.

Фестивальный городок станет Большой русской деревней, которая будет состоять из «Девичьего ряда», «Купеческого двора», «Монастырского двора», «Богатырской заставы», «Сытного двора», «Казачьего хутора», а главная сцена станет «Музыкальной площадью». Именно здесь впервые закружится Большой хоровод: планируется, что в нем примут участие около 1,5 тысячи человек — участников и гостей мероприятия. Выступит и Большой русский хор, который споет песни вместе с Надеждой Бабкиной и Ольгой Кормухиной. Впервые на «Русском поле» прозвучит Всероссийской колокольный перезвон: лучшие звонари страны исполнят колокольные звоны Древней Руси.

Отмечу, что интерес к фестивалю «Русское поле» устойчиво растет: москвичи живо интересуются региональным культурным наследием, с удовольствием слушают народную музыку.

Особым успехом пользуются изделия мастеров-ремесленников. Нужно отдать должное высокому мастерству участников фестиваля из ремесленных палат — на празднике можно увидеть действительно уникальные вещи. Сложно назвать вид художественного народного промысла, который не представлен на «Русском поле»: это и керамика, и пуховязаные изделия, и резьба по кости, и народные куклы, и вышивка разных губерний, и многое другое.

Но самое главное богатство фестиваля, конечно же, наши замечательные люди. Сильные, талантливые и безмерно любящие свою малую родину: край, город, деревню. Именно они — главные герои нашего праздника, одного из самых масштабных фольклорных событий страны.

Думаю, что фестиваль «Русское поле» будет интересен не только славянам, но и представителям других национальностей, которые живут в Москве и в России. Ведь всем нам понятен язык доброты, красоты, музыки и танца.