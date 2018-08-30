Омские полицейские в преддверии Дня знаний посетили ребят в школе-интернате

В преддверии начала нового учебного года и дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД России сотрудники омской полиции посетили юных омичей, обучающихся в адаптивной школе-интернате № 5.

Стражи порядка побеседовали с ребятами, рассказали о деятельности различных служб и подразделений Управления МВД России по Омской области, в частности о работе сотрудников патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции , кинологов. Юным омичам полицейские напомнили правила личной безопасности, дорожного движения, а также ответили на все интересующие вопросы.

В завершении встречи служебная собака по кличке Муха продемонстрировала ребятам свои профессиональные навыки в поисковой работе. После подростки с удовольствием поиграли с собакой в мяч и поблагодарили полицейских за встречу.