В омских больницах появятся новые томографы

Объём медицинской помощи, оказанной пациентам, значительно увеличится. Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, в городских поликлиниках № 4, 10 и МСЧ № 4 появятся новые аппараты МСКТ. Ранее в связи с нехваткой аппаратов омичи стояли в очередях на исследование месяцами. Отметим, что вышеперечисленные больницы оказывают помощь более 150 тыс. омичей.

Появление нового оборудования разгрузит работу Клинического диагностического центра. Средства на покупку аппаратов МСКТ предоставят из федерального бюджета, однако сроки, когда технику поставят в больницы, пока не обговорили. Затраты на покупку составят 200 млн руб.