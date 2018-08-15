Скульптора Н. Никогосяна похоронят в Ереване 

Народного художника СССР, скульптора Николая Никогосяна, скончавшегося 10 августа 2018 г. в Москве на 100-м году жизни, похоронят в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.
«Прощание с Николаем Багратовичем Никогосяном состоится 16 августа 2018 г. 11:30 — отпевание (Большой армянский храм, Москва, Олимпийский проспект, д. 9). Похороны состоятся в Ереване (Пантеон)», — говорится в сообщении.
Наиболее известные работы Н. Никогосяна — монументальные скульптурные образы, включенные в архитектурный ансамбль на фасаде высотного здания на Кудринской площади в Москве, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве, памятник деятелю армянской культуры Микаэлу Налбандяну в Ереване и другие. Мастером созданы скульптурные надгробия кинорежиссеру Всеволоду Пудовкину, композитору Вано Мурадели, поэту Самуилу Маршаку и другим деятелям культуры.