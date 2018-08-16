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Омичей приглашают на дегустацию «тысячи и одного плова»
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Омичей приглашают на дегустацию «тысячи и одного плова» 

АиФ-Омск 4 часа назад
Фото: АиФ-Омск
19 августа в 12:00 в сквере Дружбы народов для омичей состоится необыкновенный праздник — фестиваль восточной кухни «Тысяча и один плов».
Жители города смогут продегустировать узбекские блюда, принять участие в мастер-классах и обменяться рецептами, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам организатора фестиваля Бахромбека Юсупова, рецептов плова существует великое множество. Омичи смогут оценить разнообразные виды плова по рецептам узбекской, таджикской, азербайджанской кухни.
Напомним, фестиваль вкуса «Тысяча и один плов» проходит в Омске в рамках творческого проекта «Территория ЭТНО».
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