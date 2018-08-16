Омичей приглашают на дегустацию «тысячи и одного плова»

19 августа в 12:00 в сквере Дружбы народов для омичей состоится необыкновенный праздник — фестиваль восточной кухни «Тысяча и один плов».

Жители города смогут продегустировать узбекские блюда, принять участие в мастер-классах и обменяться рецептами, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам организатора фестиваля Бахромбека Юсупова, рецептов плова существует великое множество. Омичи смогут оценить разнообразные виды плова по рецептам узбекской, таджикской, азербайджанской кухни.

Напомним, фестиваль вкуса «Тысяча и один плов» проходит в Омске в рамках творческого проекта «Территория ЭТНО».