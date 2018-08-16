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В Никола-Ленивце начался фестиваль электронной музыки Signal
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В Никола-Ленивце начался фестиваль электронной музыки Signal 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области стартовал фестиваль электронной музыки и архитектуры Signal, который продлится до 19 августа. На первый день запланированы выступления Бенджамина Скеппера, Сергея Санчеса, The Moule, Bvoice, Boym, Cancelled и Андрея Пушкарева.
Всего на фестивале сыграют более 70 артистов, среди которых Томми Фор Севен, Абдулла Рашим, Роберт Липпок, Tofu Productions, а также Мэтт Эдвардс (Radio Slave), Онур Озер, проект Дана Андрея и Козо AK41, Франческо Дель Гарда, Дигби Смит (Digby), Тиджана Ти, Эндрю Хогге с проектом Lovefingers, Лорен Фрост, Крис Баха, Лукреция Далт и многие другие. Музыканты распределятся по четырем сценам — Signal Stage, Mobius, Meadow и Prizma.
В рамках Signal также будут представлены многочисленные медиаинсталяции, в том числе «Черная дыра» от команды Sila Sveta, которую привезут с несостоявшегося Moonland в Эстонии.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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