В Никола-Ленивце начался фестиваль электронной музыки Signal

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области стартовал фестиваль электронной музыки и архитектуры Signal, который продлится до 19 августа. На первый день запланированы выступления Бенджамина Скеппера, Сергея Санчеса, The Moule, Bvoice, Boym, Cancelled и Андрея Пушкарева

Всего на фестивале сыграют более 70 артистов, среди которых Томми Фор Севен, Абдулла Рашим, Роберт Липпок, Tofu Productions, а также Мэтт Эдвардс (Radio Slave), Онур Озер, проект Дана Андрея и Козо AK41, Франческо Дель Гарда, Дигби Смит (Digby), Тиджана Ти, Эндрю Хогге с проектом Lovefingers, Лорен Фрост, Крис Баха, Лукреция Далт и многие другие. Музыканты распределятся по четырем сценам — Signal Stage, Mobius, Meadow и Prizma.

В рамках Signal также будут представлены многочисленные медиаинсталяции, в том числе «Черная дыра» от команды Sila Sveta, которую привезут с несостоявшегося Moonland в Эстонии.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.