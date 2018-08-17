Праздник двора устроят на Абрамцевской в честь открытия обновленных детских площадок

Дворовую территорию по адресу ул. Абрамцевская, д. 16Б, благоустроили, она готова к торжественному открытию, которое пройдет в День знаний. Об этом рассказала заместитель директора ГБУ «Жилищник района Лианозово» Екатерина Афонина

— Там расположены две детские площадки, которые не благоустраивались более пяти лет и выглядели не так, как хотелось бы. Сейчас же на них появилось резиновое покрытие, установлены новые качели, карусель и игровой комплекс. Также во дворе заменены скамейки и урны, обустроена зона отдыха, — уточнила Екатерина Афонина.

В честь открытия площадки 1 сентября в 16.00 пройдет праздничное мероприятие «Дорогие мои москвичи», в программе которого танцы для малышей, игры и конкурсы. (ис)