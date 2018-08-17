В парке «Печатники» поделятся рецептами малинового варенья

В амфитеатре парка «Печатники» 17 августа состоится Сладкий праздник в Печатниках», посвященный Дню малинового варенья.

— Гостей ждет насыщенная развлекательная программа и угощения, а также обмен рецептами любимого лакомства, — отметили в КСЦ «Печатники».

В парке состоится чаепитие с блинами с сладким лакомством, концертная программа, обмен рецептами, конкурс «МироВОе варенье, мастер-классы и игры для детей, интерактивная программа.

Праздник начнется в 17.00 по адресу: улица Гурьянова, дом 31, строение 2. Вход свободный для всех желающих без возрастных ограничений и предварительной регистрации. (ск)