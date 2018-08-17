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В парке «Печатники» поделятся рецептами малинового варенья
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В парке «Печатники» поделятся рецептами малинового варенья 

Управа района Печатники города Москвы 17 августа 2018
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В амфитеатре парка «Печатники» 17 августа состоится Сладкий праздник в Печатниках», посвященный Дню малинового варенья.
— Гостей ждет насыщенная развлекательная программа и угощения, а также обмен рецептами любимого лакомства, — отметили в КСЦ «Печатники».
В парке состоится чаепитие с блинами с сладким лакомством, концертная программа, обмен рецептами, конкурс «МироВОе варенье, мастер-классы и игры для детей, интерактивная программа.
Праздник начнется в 17.00 по адресу: улица Гурьянова, дом 31, строение 2. Вход свободный для всех желающих без возрастных ограничений и предварительной регистрации. (ск)
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