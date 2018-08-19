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Более 25 бесплатных кружков и секций откроется в Новогиреево в новом учебном году
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Более 25 бесплатных кружков и секций откроется в Новогиреево в новом учебном году 

Агентство «Москва» 19 августа 2018
Фото: Москва24
Более 25 бесплатных кружков и секций начнет работу в столичном районе Новогиреево в 2018-2019 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Восточного административного округа.
«В новом учебном году центр досуга и спорта «Новогиреево» предложит жителям района более 25 бесплатных направлений досуговой и спортивной деятельности. Занятия будут проходить для всех возрастных категорий жителей. Продолжат свою работу на базе центра и клубные формирования: киноклуб, молодежный актив, и клубы для жителей района старшего поколения. Это краеведческий клуб, клуб ветеранов химзавода, ветеранов-учителей и военно-патриотические студии. Для самых маленьких жителей района будут организованы группы занятий по фитнесу и рисованию, студии дошкольного развития и группы изучения иностранного языка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для детей более старшего возраста будут работать студии по рисованию, карвингу, лепке, основам пения, а также спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису и студия шахмат. Кроме того, при центре досуга и спорта откроются студии со свободным посещением и игровая комната с современными игровыми приставками и настольными играми на любой вкус.
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