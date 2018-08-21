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Археологи начали раскопки аланских курганов на территории Северной Осетии и Чечни
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Археологи начали раскопки аланских курганов на территории Северной Осетии и Чечни 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Археологическая экспедиция под руководством заведующего отделом скифо-сарматской археологии института археологии РАН Владимира Малашева начали раскопки аланских подкурганных катакомб, относящихся к 1 веку до н.э. на территории Северной Осетии и Чечни. Об этом ТАСС сообщил участник экспедиции Феликс Дзуцев.
"Сейчас археологические работы проходят в Моздокском районе Северной Осетии, которая пересекает и Чеченскую республику. Копаем аланские подкурганные катакомбы, датируемые 1 веком до нашей эры. Экспедиция наша многонациональная — работаем с археологами, историками разных городов России и в частности, республик Северного Кавказа", — сказал Дзуцев.
Он называет раскопки «спасательными», так как на этом месте будет прокладываться газопровод и до технических работ необходимо исследовать территорию, на которой находится множество памятников истории.
Работы проходят на территории протяженностью 30 тыс. км вдоль будущего газопровода. Здесь до сих пор остались высокие курганы, хотя многие из них были разграблены в прошлые столетия. За время раскопок удалось найти керамические изделия, изделия из бронзы, серебряные украшения 1-5 века до н.э.
Артефакты по итогам работ будут сданы в музеи Чечни и Северной Осетии в зависимости от того, на территории какой из республик они были найдены. Перед этим предстоит научная работа по их изучению, датировке, реставрации.
Завершить раскопки планируют к концу ноября, затем их возобновят в 2019 году до полного изучения курганов, чтобы памятники не разрушились при прокладке газопровода.
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