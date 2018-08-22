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В поликлиниках Рязанского жителям рассказали о проекте «Московское долголетие»
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В поликлиниках Рязанского жителям рассказали о проекте «Московское долголетие» 

Управа Рязанского района 22 августа 2018
Работа по информированию населения о проекте «Московское долголетие» была организована в диагностическом центре № 3 и городской поликлинике № 23 в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации филиала «Рязанский» центра социального обслуживания «Кузьминки».
— Специалисты рассказали о том, как принять участие в проекте, также рассказали о многих видах активностей, на которые можно записаться и начать обучение, — отметил представитель центра.
Напомним, что ТЦСО в Рязанском районе находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (ис)
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