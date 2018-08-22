В поликлиниках Рязанского жителям рассказали о проекте «Московское долголетие»

Работа по информированию населения о проекте «Московское долголетие» была организована в диагностическом центре № 3 и городской поликлинике № 23 в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации филиала «Рязанский» центра социального обслуживания «Кузьминки».

— Специалисты рассказали о том, как принять участие в проекте, также рассказали о многих видах активностей, на которые можно записаться и начать обучение, — отметил представитель центра.

Напомним, что ТЦСО в Рязанском районе находится по адресу улица Зеленодольская, 4. (ис)