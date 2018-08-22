Свыше 800 кустарников высадили в поселке Знамя Октября

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На территории поселка Знамя Октября поселения Рязановское высадили новые кустарники. Информацию об этом сообщили 22 августа.

— Специалисты подрядной организации завершили посадку кустарников кизильника. Работы провели около дома №19 в поселке Знамя Октября. Всего сотрудники посадили 805 кустарников, — сообщила пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.

Она добавила, что работы выполнили в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2018-2020 годы».

Напомним, что ранее специалисты посадили кусты кизильника на территории около дома №4 в поселке Ерино.