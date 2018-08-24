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Поклонская рассказала, где будет жить с мужем
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Поклонская рассказала, где будет жить с мужем 

Рамблер 21 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская впервые появилась на публике вместе с мужем Иваном Соловьевым. Молодожены посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Коктебеле.
В эфире телеканала «Крым-24» Поклонская рассказала, что они с мужем планируют жить на два дома — в Москве и в Крыму.
«Невозможно жить в одном месте, а работать совершенно в другом городе, поэтому жить будем там, где работаем, но душа, желание и мечта — это наш замечательный и великолепный Крым. Поэтому — везде: и в Крыму, и в том месте, где будем работать, то есть в Москве», — приводит ее слова «Крыминформ».
Напомним, в начале августа Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Свадьба состоялась на южном берегу Крыма.
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