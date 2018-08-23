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У 8 жителей Сургута подтвержден диагноз «энтеровирусный менингит»
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У 8 жителей Сургута подтвержден диагноз «энтеровирусный менингит» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
На официальном сайте Департамента здравоохранения Югры появилась официальная информация о количестве заболевших кишечными инфекциями, в том числе и энтеровирусным менингитом.
В ведомстве отметили, что в этом году в больницы с признаками энтеровирусных инфекций обратились 90 человек. У 22 заболевших диагноз не подтвердился.
Вирусную инфекцию нашли в 47 случаях, из них в 8 случаях подтвержден энтеровирусный менингит. Все 8 пациентов прошли полный курс лечения, 3 из них продолжают получать стационарное лечение.
С начала лета в Сургуте ежегодно фиксируется подъем заболеваемости кишечными вирусными инфекциями. Так в прошлом году за эпидсезон в городские больницы обратились 242 человека, у которых после лабораторных испытаний подтверждена энтеровирусная инфекция.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки кишечных инфекций в Сургуте несколько детских садов закрыты на карантин. СИА-пресс пишет, что детсад «Лесная сказка» на карантине до 27 августа, а «Колокольчик» — до 29 августа. В третьем учреждении закрыт один корпус, еще в четырех садах детей не принимают в отдельные группы.
Медики предупреждают, что эпидсезон по вирусным кишечным инфекциям еще не завершен, поэтому нужно соблюдать меры безопасности и правила гигиены.
АиФ Югра: последние новости
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