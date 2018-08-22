Подрядчики обустроят тротуары в поселении Десеновское

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Сотрудники подрядной организации в скором времени завершат обустройство тротуаров в деревне Десна поселения Десеновское. Информацию об этом сообщили 22 августа.

— Специалисты скоро закончат обустройство тротуаров по адресу: деревня Десна, улица Центральная, — рассказала начальник отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды администрации поселения Десеновское Раиса Сошина.

Она отметила, что сотрудники подрядной организации уже приступили к работам в деревне Ватутинки, вдоль Калужского шоссе и в поселке Ватутинки на улице 1-я Ватутинская. Установку объектов дорожного хозяйства планируют завершить к 8 сентября.