Ещё
Подрядчики обустроят тротуары в поселении Десеновское
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Подрядчики обустроят тротуары в поселении Десеновское 

Префектура ТиНАО города Москвы 22 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники подрядной организации в скором времени завершат обустройство тротуаров в деревне Десна поселения Десеновское. Информацию об этом сообщили 22 августа.
— Специалисты скоро закончат обустройство тротуаров по адресу: деревня Десна, улица Центральная, — рассказала начальник отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды администрации поселения Десеновское Раиса Сошина.
Она отметила, что сотрудники подрядной организации уже приступили к работам в деревне Ватутинки, вдоль Калужского шоссе и в поселке Ватутинки на улице 1-я Ватутинская. Установку объектов дорожного хозяйства планируют завершить к 8 сентября.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Встречу «В новый учебный год с библиотекой» проведут в Вороновском Подъездную дорогу отремонтировали в Рязановском Свыше 40 дорожных участков отремонтируют в Михайлово-Ярцевском
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение10
Как живут актеры из сериала «Реальные пацаны»3
Съёмки, закончившиеся смертями6
Мультики, которые Disney никому не покажет
Видео
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение