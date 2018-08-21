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Специалисты обустроят ливневки в поселении Десеновское
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Специалисты обустроят ливневки в поселении Десеновское 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты подрядной организации проведут работы по обустройству ливневой канализации в деревне Яковлево поселения Десеновское. Информацию об этом сообщили 21 августа.
— В рамках программы по благоустройству территории поселения Десеновское подрядчики установят ливневые канализации по адресу: деревня Яковлево, улица Лесная. Сейчас специалисты уже устраивают бетонные водоотводные лотки вдоль дороги, — рассказала начальник отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды администрации поселения Десеновское Раиса Сошина.
Подрядчики завершат работы ливневой канализации к 1 сентября. Все мероприятия организованы в рамках муниципального контракта.
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