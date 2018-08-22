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В Воронеже построят детский корпус туберкулезного диспансера
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В Воронеже построят детский корпус туберкулезного диспансера 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
На встрече с председателем Совета Федерации Галиной Кареловой врио губернатора Александр Гусев обсудил строительство в регионе новых корпусов медучреждений.
Удалось окончательно согласовать включение на 2019 год в адресную программу Минздрава РФ строительства детского корпуса Воронежского областного туберкулезного диспансера. Вся документация по объекту уже подготовлена.
Также регион рассчитывает войти в программу «Десятилетие детства» с проектом строительства детского онкогематологического центра на базе Воронежской областной клинической больницы №1.
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