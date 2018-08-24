Памятник лидеру ОПГ на детской площадке в Самаре уберут в понедельник

САМАРА, 24 августа. / ТАСС /. Обнаруженный жителями Самары на детской площадке в центре города камень-памятник главарю ОПГ уберут на следующей неделе, сообщил в пятницу экс-депутат Госдумы , советник директора Росгвардии Александр Хинштейн

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что на одной из детских площадок в Самаре установлен памятник криминальному авторитету Владимиру Беркуту, который был застрелен в том дворе в 1994 году. Местная жительница обратилась к Хинштейну в Twitter с просьбой высказать мнение по этому вопросу.

"Вот он, памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет", — написал Хинштейн в своем аккаунте в Twitter, после того как выехал на место.

Кто будет исполнять решение, в сообщении не указано. Хинштейн уточняет, что сооружение установлено незаконно. «Минимущество Самарской области уже подтвердило мне, что земля во дворе — областная. Никаких разрешений на установку памятника, разумеется, нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что на данный момент проверяют информацию из соцсетей. О принятых решениях городские власти пока не сообщили.