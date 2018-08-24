Ещё
Памятник лидеру ОПГ на детской площадке в Самаре уберут в понедельник
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет

Памятник лидеру ОПГ на детской площадке в Самаре уберут в понедельник 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Говорит Москва
САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Обнаруженный жителями Самары на детской площадке в центре города камень-памятник главарю ОПГ уберут на следующей неделе, сообщил в пятницу экс-депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что на одной из детских площадок в Самаре установлен памятник криминальному авторитету Владимиру Беркуту, который был застрелен в том дворе в 1994 году. Местная жительница обратилась к Хинштейну в Twitter с просьбой высказать мнение по этому вопросу.
"Вот он, памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет", — написал Хинштейн в своем аккаунте в Twitter, после того как выехал на место.
Кто будет исполнять решение, в сообщении не указано. Хинштейн уточняет, что сооружение установлено незаконно. «Минимущество Самарской области уже подтвердило мне, что земля во дворе — областная. Никаких разрешений на установку памятника, разумеется, нет», — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что на данный момент проверяют информацию из соцсетей. О принятых решениях городские власти пока не сообщили.
ТАСС: последние новости
Путин отдаст дань памяти погибшим в ходе Курской битвы Москвичи смогут прикрепиться к стоматологической поликлинике онлайн через портал мэра Стартовала летняя Спартакиада детей работников "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение13
Мультики, которые Disney никому не покажет
Съёмки, закончившиеся смертями6
Худшие фантастические фильмы6
Видео
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
07:50
Ошибки аниматоров, за которые можно наказать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение