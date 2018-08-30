Ещё
Префект СВАО: Каким станет сквер на Изумрудной, будут решать жители
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Как женить холостяка
Мелодрама, Ромком
Купить билет

Префект СВАО: Каким станет сквер на Изумрудной, будут решать жители 

Управа района Лосиноостровский + ещё 8 30 августа 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Его планируется привести в порядок в будущем году, как и еще семь скверов в черте СВАО. Об этом заявил префект СВАО Валерий Виноградов в интервью «ЗБ».
— Как благоустраивать все эти парки, что там нужно делать, какое оборудование ставить, — будут решать сами жители. В ближайшее время в управах начнется сбор и обсуждение предпроектных предложений, — пояснил Виноградов.
Кроме сквера в Лосинке, власти планируют благоустроить оставшуюся часть Звездного бульвара в Останкине; сквер в Рижском проезде в Алексеевском; сквер вдоль Полковой улицы в Марьиной роще, а также две парковые территории в Ростокине и одну — в Отрадном. Кроме того, новая рекреационно-парковая зона будет обустроена с нуля в Свиблове, возле Капустинского пруда там, где ранее планировалось строительство спортивного комплекса. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Четвертый фестиваль рыбной ловли «Джамгаровский карась» собрал более трех десятков участников Мастер-класс по программированию устроят в Бабушкинском парке в День знаний Фестиваль «Золотая осень» пройдет в Лосинке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кто пустил автомат Калашникова в кино11
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд6
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение