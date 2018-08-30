Префект СВАО: Каким станет сквер на Изумрудной, будут решать жители

Его планируется привести в порядок в будущем году, как и еще семь скверов в черте СВАО. Об этом заявил префект СВАО Валерий Виноградов в интервью «ЗБ».

— Как благоустраивать все эти парки, что там нужно делать, какое оборудование ставить, — будут решать сами жители. В ближайшее время в управах начнется сбор и обсуждение предпроектных предложений, — пояснил Виноградов.

Кроме сквера в Лосинке, власти планируют благоустроить оставшуюся часть Звездного бульвара в Останкине; сквер в Рижском проезде в Алексеевском; сквер вдоль Полковой улицы в Марьиной роще, а также две парковые территории в Ростокине и одну — в Отрадном. Кроме того, новая рекреационно-парковая зона будет обустроена с нуля в Свиблове, возле Капустинского пруда там, где ранее планировалось строительство спортивного комплекса. (иб)