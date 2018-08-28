Территория вокруг Джамагровского пруда станет единым благоустроенным пространством

Реконструкция «заброшенной» набережной начнется в этом году, а основные работы по благоустройству запланированы на 2019 год.

— В этом году начнутся подготовительные работы на набережной, прилегающей к кладбищу, — сообщил префект СВАО Валерий Виноградов в ходе акции по зарыблению пруда, которая прошла в минувшую субботу.

На противоположной от парка стороне обустроят дорожки и спуски. А на территории, прилегающей к парку и госпиталю ветеранов войн, появится уличное освещение, лавочки для отдыха. Также вокруг пруда отремонтируют деревянные дорожки. Кроме того, запланированы масштабные работы по озеленению.

Напомним, набережную со стороны кладбища начали приводить в порядок три года назад по заказу балансодержателя территории — столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, а в 2016-м договор с подрядчиком был расторгнут по причине ненадлежащего исполнения им обязательств. (иб)