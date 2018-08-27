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Кабмин предлагает выделить 430 млрд рублей на выплату пособий на первенца до 2024 года
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Кабмин предлагает выделить 430 млрд рублей на выплату пособий на первенца до 2024 года 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем финансирования ежемесячных денежных выплат в связи с рождением первого ребенка может составить 430 млрд рублей до 2024 года. Об этом говорится в паспорте нацпроекта «Демография», рабочая версия которого имеется в распоряжении ТАСС.
В проекте документа указано, что предоставление субъектам РФ субвенций на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка потребует 430 млрд рублей из федерального бюджета.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. Документ устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Согласно закону, пособие рассчитывается с учетом дохода семьи: он не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.
Выплата пособий началась с 1 января 2018 года за счет федерального бюджета, она будет касаться около 340 тыс. семей ежегодно. Средний размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году — 10,8 тыс. рублей, в 2020 году — 11,1 тыс. рублей. Таким образом, расходы федерального бюджета на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составят в 2018 году более 21 млрд рублей, в 2019 году — более 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 млрд рублей.
Для оформления пособий родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
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В кафедральном соборе Брюсселя исполнили гимн России в колокольной аранжировке День вулкана отмечают на Камчатке мастер-классами и мотогонкой Кабмин в 2019 году выделит 62 регионам более 18 млрд рублей для выплат на третьего ребенка
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