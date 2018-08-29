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Аварийные деревья удалили в Рязановском
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Аварийные деревья удалили в Рязановском 

Префектура ТиНАО города Москвы + ещё 2 29 августа 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Рязановское
Специалисты подрядной организации выполнили работы по опиловке аварийных и сухостойных деревьев в поселении Рязановское. Информацию об этом сообщили 29 августа.
— Для содержания зеленого фонда поселения Рязановское, обеспечения безопасности местных жителей и поддержания внешнего облика города Москвы специалисты подрядной организации удалили аварийные и сухостойные деревья. Опиловку растений проводят в поселках Фабрики имени 1 Мая и Знамя Октября около домов №39 и №5,6 и 14 соответственно, — рассказала пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.
Работы выполняют в соответствии с разрешительной документацией, полученной в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
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