Аварийные деревья удалили в Рязановском

Фото: администрация поселения Рязановское

Специалисты подрядной организации выполнили работы по опиловке аварийных и сухостойных деревьев в поселении Рязановское. Информацию об этом сообщили 29 августа.

— Для содержания зеленого фонда поселения Рязановское, обеспечения безопасности местных жителей и поддержания внешнего облика города Москвы специалисты подрядной организации удалили аварийные и сухостойные деревья. Опиловку растений проводят в поселках Фабрики имени 1 Мая и Знамя Октября около домов №39 и №5,6 и 14 соответственно, — рассказала пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.

Работы выполняют в соответствии с разрешительной документацией, полученной в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.