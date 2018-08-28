Путин осмотрел выставку «Технопром-2018» в Новосибирске

Особое внимание глава государства уделил стенду новосибирского Академгородка. Проект развития этого научного центра впервые представлен на нынешнем «Технофоруме». По словам врио губернатора Андрея Травникова, Новосибирский научный центр (ННЦ) объединит три академгородка, на его базе будет сформирован портфель из более 30 инновационных, социальных и инфраструктурных проектов.

Также Путин ознакомился с проектом Центра компетенции «Генетические технологии», исследования которого будут находится в открытом доступе для академических институтов, вузов и коммерческих компаний. Реализация проекта рассчитана на 2019 — 2026 годы.

Глава государства осмотрел макеты ускорительного комплекса со встречными электрон-позитронными пучками «Супер С-Тау фабрика» и синхротрона «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). Как отметил вице-президент РАН , глава Сибирского отделения Академии Валентин Пармон , «на этих проектах можно надеяться на Нобелевские премии».

Затем президент ознакомился с продукцией одной из отечественных компаний, занимающихся производством медицинских инструментов для эндоваскулярной хирургии.

Выступая на пленарном заседании международного форума «Технором-2018», глава государства отметил важность подобных мероприятий в условиях высокой конкуренции за научное и индустриальное первенство в мире. «В экспозиции, безусловно, очень интересные и перспективные отечественные проекты в самых разных областях — от наноматериалов до медицинских и аэрокосмических технологий», — сказал он.

"Надеюсь, что благодаря этому форуму … они получат необходимую поддержку и давнейшее развитие в современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное индустриальное первенство. Такие мероприятия как «Технопром», востребованы и в высшей степени важны", — добавил президент.

"Убежден, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный технологический рывок не только Сибири, но и всей страны, обязательно добьемся, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития", — заключил Путин.