Почтовый блок в честь 200-летия предприятия «Гознак» выйдет в обращение 4 сентября

Посвященный 200-летию предприятия «Гознак» почтовый блок выйдет в обращение 4 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».

«4 сентября в почтовое обращение выйдет блок, посвященный 200-летию предприятия «Гознак». На почтовом блоке изображена гравюра «Экспедиция заготовления государственных бумаг в начале ХХ века» и логотип к 200-летию предприятия «Гознак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно к выпуску почтового блока АО «Марка» будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга, а также художественная обложка, внутри — почтовый блок с нумерацией и дополнительными степенями оформления и защиты.