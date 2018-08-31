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Почтовый блок в честь 200-летия предприятия «Гознак» выйдет в обращение 4 сентября
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Почтовый блок в честь 200-летия предприятия «Гознак» выйдет в обращение 4 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: Федеральное агентство связи
Посвященный 200-летию предприятия «Гознак» почтовый блок выйдет в обращение 4 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».
«4 сентября в почтовое обращение выйдет блок, посвященный 200-летию предприятия «Гознак». На почтовом блоке изображена гравюра «Экспедиция заготовления государственных бумаг в начале ХХ века» и логотип к 200-летию предприятия «Гознак», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно к выпуску почтового блока АО «Марка» будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга, а также художественная обложка, внутри — почтовый блок с нумерацией и дополнительными степенями оформления и защиты.
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