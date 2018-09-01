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Александр Ямохин: Маленькие ямальцы ступают на очень интересный путь новых открытий
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Александр Ямохин: Маленькие ямальцы ступают на очень интересный путь новых открытий 

ИА Север-Пресс + ещё 2 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальских школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний и началом учебного года поздравил главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.
«1 сентября все образовательные организации нашей страны открывают свои двери школьникам и студентам, стремящимся к получению знаний, к новым победам и достижениям. В новом учебном году в школах Ямало-Ненецкого автономного округа к обучению приступят более 72 тысяч школьников, из них более 8000 — первоклассники. Для них и их родителей этот день особенно волнителен. Маленькие ямальцы ступают на сложный, но очень интересный путь новых открытий. Уверен, что процесс получения знаний для ямальских школьников будет интересен и увлекателен. В образовательных организациях округа внедряются самые последние технологии, применяются передовой опыт и новые практики. Постоянно обновляется материально-техническая база школ, создаются комфортные условия для всестороннего развития наших детей. Слова огромной благодарности в этот день звучат и в адрес учителей, чей труд заслуживает самого искреннего признания», — говорится в поздравлении главного федерального инспектора.
Александр Ямохин пожелал педагогам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения ваших учеников и признательности их родителей, а школьникам и студентам — отличных оценок и интересного учебного года.
ИА Север-Пресс: последние новости
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