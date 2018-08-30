Макаров и Полтавченко поздравили петербуржцев с Днем знаний

1 сентября 58 тысяч петербургских первоклассников переступят порог школы. С этим знаменательным событием будущих учеников поздравили председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров и губернатор Георгий Полтавченко

«В нашем городе многое сделано для подготовки к новому учебному году, — подчеркнули представители власти. — Впервые примут детей пять новых средних образовательных учреждений и одиннадцать детских садов. Еще шесть детских садов будут открыты до конца этого года.

Петербургская школа бережно хранит свои славные традиции. Вместе с тем она стремительно развивается и занимает лидирующие позиции в самых престижных рейтингах. У нас каждому ребенку предоставлены широкие возможности для освоения школьной программы, получения дополнительного образования, всестороннего развития. С детьми по передовым методикам работают лучшие педагоги. Наши учебно-воспитательные учреждения оснащены современной техникой.

Мы благодарим петербургских учителей, всех работников образовательной отрасли за самоотверженный труд и повседневную заботу о воспитанниках, за преданность избранному делу и тепло своего сердца.

Желаем юным петербуржцам, их родителям и педагогам вдохновения и удачи, творческих и профессиональных успехов, новых достижений и интересных открытий!».