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Макаров и Полтавченко поздравили петербуржцев с Днем знаний
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Макаров и Полтавченко поздравили петербуржцев с Днем знаний 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
1 сентября 58 тысяч петербургских первоклассников переступят порог школы. С этим знаменательным событием будущих учеников поздравили председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров и губернатор Георгий Полтавченко.
«В нашем городе многое сделано для подготовки к новому учебному году, — подчеркнули представители власти. — Впервые примут детей пять новых средних образовательных учреждений и одиннадцать детских садов. Еще шесть детских садов будут открыты до конца этого года.
Петербургская школа бережно хранит свои славные традиции. Вместе с тем она стремительно развивается и занимает лидирующие позиции в самых престижных рейтингах. У нас каждому ребенку предоставлены широкие возможности для освоения школьной программы, получения дополнительного образования, всестороннего развития. С детьми по передовым методикам работают лучшие педагоги. Наши учебно-воспитательные учреждения оснащены современной техникой.
Мы благодарим петербургских учителей, всех работников образовательной отрасли за самоотверженный труд и повседневную заботу о воспитанниках, за преданность избранному делу и тепло своего сердца.
Желаем юным петербуржцам, их родителям и педагогам вдохновения и удачи, творческих и профессиональных успехов, новых достижений и интересных открытий!».
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