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Почти 30 человек отравились на форуме «Росатома» в Петербурге
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Почти 30 человек отравились на форуме «Росатома» в Петербурге 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге отравились 29 участников молодежного конгресса. Массовое отравление участников молодежного конгресса «Росатома» произошло в гостинице «Прибалтийская». Пострадавшие обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Чем именно отравились люди, пока не сообщается.
«Заболевания протекают в виде гастроэнтероколита, гастроэнтерита и энтерита легкой и средней степени тяжести. Только четыре человека из 29 чувствуют себя приемлемо, поэтому они отказались специализированной помощи и от госпитализации», — цитирует сообщение медиков «Телеграф».
В настоящее время в гостинице проводится проверка. Специалисты взяли пробы воды и пищи. Исследования еще не закончены, но в ресторане уже обнаружили нарушения санитарных норм.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что полиция задержала подозреваемого в инциденте с передозировкой наркотиков в городе Нью-Хейвен. 47 человек отравились синтетической марихуаной. Задержанный причастен как минимум к нескольким из этих отравлений.
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