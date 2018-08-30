Почти 30 человек отравились на форуме «Росатома» в Петербурге

В Петербурге отравились 29 участников молодежного конгресса. Массовое отравление участников молодежного конгресса «Росатома» произошло в гостинице «Прибалтийская». Пострадавшие обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Чем именно отравились люди, пока не сообщается.

«Заболевания протекают в виде гастроэнтероколита, гастроэнтерита и энтерита легкой и средней степени тяжести. Только четыре человека из 29 чувствуют себя приемлемо, поэтому они отказались специализированной помощи и от госпитализации», — цитирует сообщение медиков «Телеграф».

В настоящее время в гостинице проводится проверка. Специалисты взяли пробы воды и пищи. Исследования еще не закончены, но в ресторане уже обнаружили нарушения санитарных норм.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что полиция задержала подозреваемого в инциденте с передозировкой наркотиков в городе Нью-Хейвен. 47 человек отравились синтетической марихуаной. Задержанный причастен как минимум к нескольким из этих отравлений.

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