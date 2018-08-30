Ученые обнаружили шесть захоронений на Ямале, где были найдены мумии XIII века

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Ученые Научного центра изучения Арктики обнаружили шесть захоронений на территории археологического комплекса «Зеленый Яр» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где ранее были обнаружены мумифицированные останки людей XIII века. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе научного центра.

"Экспедиция на средневековом некрополе вблизи поселка Зеленый Яр сделала новый раскоп площадью 80 кв. метров, в котором обнаружили шесть захоронений. Два оказались разграбленными в древности, на одном из них археологи зафиксировали следы трех орудий. Четыре оказались не тронутыми черными копателями: три принадлежат, предположительно, мужчинам в возрасте 40-50 лет, и одно мальчика — 6-7 лет", — говорится в сообщении.

По словам научного сотрудника сектора археологии центра Александра Гусева, большой научный интерес представляет детское захоронение, где найдены бронзовых височных кольца, медные пластины, бронзовый браслет, рукоять ножа с изображением птицы и впервые — ножны с деревянным лезвием внутри. «Археологический памятник „Зеленый Яр“ известен, прежде всего, благодаря многочисленным мумифицированным останкам мужчин, женщин и детей, обнаруженным здесь в разные годы, но в этом году таких находок сделано не было», — уточнили в пресс-службе.

Гусев отметил, что изучение могильников позволить узнать больше о жизни населения севера Западной Сибири в эпоху Средневековья. «Также археологи изучили могильник „Нюрымпосллор“, расположенный между Салехардом и „Зеленым Яром“. Ученые не исключают связь между двумя некрополями», — добавили в пресс-службе.

О комплексе

Археологический комплекс у поселка Зеленый Яр был обнаружен в 1997 году в ходе работ российско-американской экспедиции по проекту «Живой Ямал». Раскопки начались в 1999 году, за 1999-2002 годы вскрыто 35 погребений, а за 2013-2017 годы — 47 захоронений, из них мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых и двух детских.

Ранее сообщалось, что сейчас останки находятся в Институте проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН , где созданы условия для их хранения. Генетические исследования проводятся там учеными Института молекулярной генетики РАН и Сеульского университета (Южная Корея).

Научный центр изучения Арктики создан в ЯНАО в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.