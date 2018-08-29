Жилищный фонд Петербурга готов к зиме на 90% 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел заседание городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода.
О готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов жилищного фонда Северной столицы рассказал заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев. Согласно плану подготовки к отопительному сезону необходимо подготовить 23346 жилых зданий, из них 23028 многоквартирных домов и 318 общежитий. К настоящему времени проведены все необходимые регламентные работы на системах теплопотребления зданий и обеспечена их 90% техническая готовность. Оформлено уже 87% паспортов готовности жилых зданий к отопительному сезону.